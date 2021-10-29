Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила його дружина Аліна Буяльська.

У півзахисника збірної України та київського “Динамо” Віталія Буяльського та його дружини Аліни народилась друга дитина. Подружжя вже виховує доньку Злату. Ім’я новонародженого сина поки не називали.

“Ласкаво просимо до нашої сім’ї, синку. Не вірю, тепер нас четверо”, – написала Аліна Буяльська.

Що відомо про Віталія Буяльського?



Цьогоріч півзахисник “Динамо” Віталій Буяльський увійшов у десятку найкращих бомбардирів клубу за часи незалежності України. На його рахунку вже 45 голів за київський клуб. Він неодноразово був чемпіоном України, володарем Кубка України та Суперкубка України.

До київського “Динамо” Буяльського запросили у віці 16 років. За цей час пройшов усі юнацькі та молодіжні збірні України.

Так, у 2011-му, пройшовши період адаптації, успішно дебютував у молодіжній першості у матчі з “Оболонню”.

За основний склад команди почав грати у 2011 році. Через два роки дебютував у Прем’єр-лізі.

Певний час Буяльський грав за ужгородську “Говерлу” і в її складі відіграв 20 матчів чемпіонату України.

У 2015 році в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького “Генгама” забив перший гол в офіційних матчах за “Динамо”. Тоді, до речі, “Динамо” перемогло з рахунком 3:1.

За кілька днів на чемпіонаті він забив за “Динамо” у ворота харківського “Металіста”. Того ж року зіграв за “Динамо” і в Лізі чемпіонів, де на останніх хвилинах здобув важливу “нічию”, уразивши ворота відомого португальського воротаря Ікера Касільяса. А пізніше забив гол у ворота ще одного легендарного гравця — Джо Харта.

6 жовтня 2017 року Віталій дебютував у збірній України у грі проти Косова, тоді Україна перемогла з рахунком 2:0.

З дружиною познайомились ще в шкільні роки, однак одружились у 2017 році. А вже за рік у них з’явилася донька Злата. Аліна Буяльська активно веде сторінку в Instagram, тож там часто можна побачити сімейні фото.