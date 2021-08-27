Поліція графства Чешир в Англії висунула захиснику футбольного клубу "Манчестер Сіті" Бенжамену Менді звинувачення в зґвалтуваннях.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, поліція Чешира повідомила, що 27-річному захисникові пред’явлено звинувачення за чотирма пунктами в зґвалтуванні та одному пункту звинувачення в сексуальному посяганні.

За версією слідства, Менді скоїв злочини в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року. Ймовірними жертвами насильства стали три людини старше 16 років.

Наразі футболіст поміщений під варту і в п’ятницю з’явиться до суду Честера.

“Манчестер Сіті” заявив, що захисник, який також грає за збірну Франції, був відсторонений до завершення розслідування.

“Це питання підлягає юридичному процесу, і тому клуб не може давати подальші коментарі, поки цей процес не буде завершений”, – додали в клубі.