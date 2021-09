Про це повідомляє видання Just Jared.

Нинішнього Бонда, Деніела Крейга, запитали, чи зміг би Джекман виконати роль спецагента. Але він так не вважає.

Днями Крейг дав інтерв’ю під час шоу Lorraine. Ведуча прямо запитала його про кандидатуру Джекмана на роль Бонда.

“Він цього не зробить (не погодиться на роль Бонда)… Тільки через мій труп”, – сказав Крейг.

Цей епізод побачив Джекман і поділився відео в Twitter.

“Ну що ж… Більше не буде жодних пліток. Деніел, друже, ти завжди будеш для мене агентом 007”, – написав актор.

Well … that kills that rumor! Daniel, mate, you’ll always be @007 to me. #NoTimeToDie . I’m IN. @reallorraine pic.twitter.com/JEmdH5IjtT

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 27, 2021