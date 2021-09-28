Голлівудський актор Г'ю Джекман міг би стати новим головним героєм франшизи про спеціального агента Джеймса Бонда. Таку роль йому пропонували ще у 2017 році.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Нинішнього Бонда, Деніела Крейга, запитали, чи зміг би Джекман виконати роль спецагента. Але він так не вважає.

Днями Крейг дав інтерв’ю під час шоу Lorraine. Ведуча прямо запитала його про кандидатуру Джекмана на роль Бонда.

“Він цього не зробить (не погодиться на роль Бонда)… Тільки через мій труп”, – сказав Крейг.

Цей епізод побачив Джекман і поділився відео в Twitter.

“Ну що ж… Більше не буде жодних пліток. Деніел, друже, ти завжди будеш для мене агентом 007”, – написав актор.

Як відомо, актори товаришують та разом працювали в одному з фільмів.

За сюжетом останньої стрічки агент Бонд насолоджуватиметься пенсією на Ямайці. До нього по допомогу звернеться старий друг і агент ЦРУ Фелікс Лайтер. Бонд вирішує тимчасово повернутися на службу. Його завдання — врятувати викраденого вченого. Однак місія виявиться складнішою, ніж очікувалося. Ще й надто, Бонда накриють емоції, пов’язані з його коханою Мадлен Суонн, що зрадила його.

Зазначимо, що вихід картини кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Після першого перенесення прем’єра фільму повинна була відбутися 12 листопада в Великобританії й 20 листопада в Північній Америці. Потім очікувалося, що фільм вийде в прокат 2 квітня 2021 року на рік пізніше, ніж планувалося спочатку.