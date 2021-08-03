Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

52- річний актор поділився відео, в якому розповів шанувальникам про недавній візит до свого лікаря і дерматолога.

“Привіт, друзі, я просто хотів повідомити вам …” – почав він, перш ніж зняти маску з обличчя, показавши невеликий пластир на носі.

“Я щойно пішов до Лізи і Тревора, моїм дивовижним дерматолога і лікаря. Вони побачили щось трохи незвичне, тому взяли біопсію, щоб перевірити її. Дякую за турботу. Я дам вам знати, що відбувається, але вони думають, що це, ймовірно, нормально”, – додав він.

Він також закликав фанатів піклуватися про своє здоров’я, проходячи обстеження на рак шкіри, і користуватися сонцезахисним кремом.

Останнє лікування актора від раку шкіри проводилося в 2015 році, після того як він вперше пройшов курс лікування від базальноклітинного раку в листопаді 2013 року.

У 2015 році він розповів про це журналу People, сказавши, що був здивований, дізнавшись про свій діагноз в той час.