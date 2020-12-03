Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Актриса підтвердила свою співпрацю з Skydance Media. Вона буде виконувати головну роль в серіалі Heart Of Stone, режисером якого є Том Харпер, який знімав “Аеронавти”.
Над сценарієм попрацювали Грег Рука ( “Безсмертна гвардія”) і Еллісон Шредер ( “Приховані фігури”).
Найближчим часом виходить “Чудо-жінка: 1984» з Гадот. Також актриса знялася в “Червоному повідомленні” з Райаном Рейнольдсом і Дуейн Джонсон.
- Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала трейлер нової частини “Чудо-жінки”, де головну роль зіграла ізраїльська актриса Галь Гадот.