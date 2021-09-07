Про це повідомляє видання Business of Fashion.

Як сповіщалося, у листопаді 2020 року супермодель в хіджабі Галіма Аден вирішила завершити кар’єру через релігійні переконання.

Аден сказала, що вона виконуватиме лише ту модельну роботу, яка дозволятиме їй тримати хіджаб на видноті у такий спосіб, як їй потрібно.

Тепер, за 10 місяців, Галіма повертається до модної індустрії. Модель стала глобальною амбасадоркою стамбульського бренду Modanisa — гіганта “скромної моди” — та підписала ексклюзивний дворічний контракт.

Термін “скромна мода” використовується на позначення модної тенденції, коли жінки носять менш відвертий одяг; такий, що задовольняє їхні духовні та стилістичні потреби, пов’язані з релігійними або особистими причинами. Modanisa пропонує широкий спектр товарів. Це й традиційні для мусульманок хіджаби та буркіні, сукні для молитов. Але є й більш відкрите вбрання.

Моделі бренду переважно покривають голову на фото.

Modanisa є співавторами Modest Fashion Week, який дебютував у Стамбулі у 2016 році та потім відбувся в Лондоні (2017), Дубаї (2017), Джакарті (2018) та Амстердамі (2019). Ідея Modest Fashion Week полягає у просуванні “скромної моди” та об’єднанні дизайнерів, брендів та покупців.

Галіма Аден — перша модель у хіджабі, яка підписала контракт із всесвітньо відомим агентством IMG Models. Майбутня зірка подіумів народилася в таборі для біженців в Кенії, а згодом переїхала з родиною до американського Сент-Клауда.

Вона вперше вирішила спробувати себе як модель у 2016 році на американському конкурсі краси “Міс Міннесота”. Коли всі моделі з’явилися на сцені в бікіні, Аден вийшла в закритому купальному костюмі буркіні. Згодом її помітили під час показу Каньє Веста в рамках Нью-Йоркського тижня моди.

У 2018 році Галіма Аден потрапила на обкладинку британського журналу Vogue, ставши першою за всю його історію (починаючи з 1916 року) моделлю в хіджабі. Крім цього, вона з’являлася на обкладинках міжнародних видань Elle, Vogue і Harper’s Bazaar.

Аден також розробить дві колекції для Modanisa.