Американська компанія Gap, яка є найбільшим рітейлером одягу в США, показала першу річ зі спільної колекції з репером та дизайнером Каньє Вестом.

Про це повідомляє Just Jared.

Про угоду Веста з Gap було оголошено майже рік тому. Вона розрахована на 10 років і охоплює одяг для чоловіків, жінок і дітей. При цьому, до неї не входить взуття, оскільки бренд Yeezy уклав довгостроковий контракт з Adidas.

Але лише зараз бренд представив першу річ, яка буде випущена в новій лінійці Yeezy Gap.

Зокрема, першою в асортименті буде “кругла куртка”, яка зроблена з переробленого нейлону. Вона буде продаватися за ціною 200 доларів.

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Однак куртка, яка надійде в продаж восени 2021 року, буде доступна лише в США.