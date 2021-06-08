Про це повідомляє Just Jared.
Про угоду Веста з Gap було оголошено майже рік тому. Вона розрахована на 10 років і охоплює одяг для чоловіків, жінок і дітей. При цьому, до неї не входить взуття, оскільки бренд Yeezy уклав довгостроковий контракт з Adidas.
Але лише зараз бренд представив першу річ, яка буде випущена в новій лінійці Yeezy Gap.
Зокрема, першою в асортименті буде “кругла куртка”, яка зроблена з переробленого нейлону. Вона буде продаватися за ціною 200 доларів.
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Однак куртка, яка надійде в продаж восени 2021 року, буде доступна лише в США.
- У квітні Каньє Вест запатентував логотип співпраці його компанії Yeezy з найбільшим рітейлером одягу в США – Gap Inc.