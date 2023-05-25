Американська компанія з виробництва одягу Gap Inc. офіційно судиться з репером Ye (раніше відомий як Каньє Вест) на 2 мільйони доларів США через їх невдалу співпрацю з YEEZY Gap.

Джерело: hypebeast

За інформацією ЗМІ, репер “вніс несанкціоновані зміни в орендоване майно у Лос-Анджелесі”. У судових документах, отриманих ЗМІ, компанія подала позов проти Ye та його лінії одягу YEEZY минулого місяця.

Суть претензій у тому, що майно, яке Gap орендувала у Art City Center , було дещо змінено. У зв’язку із цим ще минулого року Art City Center подав до суду на Gap через “пошкодження” майна.

Art City Center заявив, що у будинку було зведено зовнішній пандус, тунель на ділянці, видалено світильники зі стелі, побудована нова стіна, а також позбавлення від трьох ванних кімнат.

Водночас Gap заявляє, що вони не несуть відповідальності за ці зміни, і, своєю чергою, звинувачують у них репера.

Ye та Gap оголосили про співпрацю YEEZY Gap ще у 2020 році, але, як і багато інших партнерств, минулої осені вона припинилася через антисемітські коментарі репера.

У позові Gap стверджував, що “зробивши, а не відремонтувавши чи відновивши вищезазначені зміни в приміщеннях, які репер зробив без участі або схвалення Gap, він порушив стратегічну угоду та безпосередньо завдав Gap витрат на ремонт та відновити приміщення”.

Ye ще не коментував новину про цей позов.