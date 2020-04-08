Принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що назвали свого первістка, сина Арчі, не пов'язуючи це ім'я з будь-ким із королівської династії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Подружжя створило некомерційну благодійну ініціативу Archewell, назвавши її на честь первістка. Вони зазначили, що, насправді, назвали сина Арчі тільки через те, що їм подобається це ім’я.

Вони пояснили, що вибір імені не має відношення до Артура або Арчібальда.

Гаррі і Меган зазначили, що Arche – грецьке слово, що означає “джерело дії”.

“Ми вирішили вкласти цей сенс в основу нашої майбутньої благодійної організації, і воно також стало натхненням при виборі імені для нашого сина. Робити щось значуще, щось, що дійсно має значення. Archewell – це назва, що поєднує в собі силу і дію, які можуть пробудити потужні глибинні ресурси, приховані в кожному з нас. Ми з нетерпінням чекаємо відповідного моменту для запуску Archewell, але поки він не настав”, – заявили вони.

Також стало відомо, що Меган і Гаррі ще в березні подали в США документи на реєстрацію товарного знаку Archewell, але будь-які інші подробиці про це не повідомлялися.