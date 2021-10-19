Гаррісон Форд повернувся до роботи над «Індіана Джонс 5»

79-річний актор Гаррісон Форд повернувся до роботи над стрічкою "Індіана Джонс 5" після того, як травмувався на знімальному майданчику цього літа.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Як повідомлялося, в червні поточного року у Великій Британії розпочалося фільмування п’ятої стрічки про археолога Індіану Джонса.

Того ж місяця Форд, незмінний виконавець головної ролі, отримав травму плеча під час репетиції бою і тривалий час проходив реабілітацію.

Цього понеділка Гаррісон Форд був помічений на знімальному майданчику в Кастелламмаре-дель-Ґольфо (Італія).

Поруч із ним — колеги, Фібі Воллер-Брідж і Антоніо Бандерас.

Варто зазначити, що це не перша травма Гаррісона Форда на знімальному майданчику. Так, у 2014 році він зламав ногу під час знімання стрічки “Зоряні війни: Пробудження Сили” (коли гідравлічні двері “Тисячолітнього сокола” несподівано зачинилися).