Гаррісон Форд повернувся до роботи над «Індіана Джонс 5»

Про це повідомляє видання Just Jared.
Як повідомлялося, в червні поточного року у Великій Британії розпочалося фільмування п’ятої стрічки про археолога Індіану Джонса.
Того ж місяця Форд, незмінний виконавець головної ролі, отримав травму плеча під час репетиції бою і тривалий час проходив реабілітацію.
Цього понеділка Гаррісон Форд був помічений на знімальному майданчику в Кастелламмаре-дель-Ґольфо (Італія).
Поруч із ним — колеги, Фібі Воллер-Брідж і Антоніо Бандерас.
Варто зазначити, що це не перша травма Гаррісона Форда на знімальному майданчику. Так, у 2014 році він зламав ногу під час знімання стрічки “Зоряні війни: Пробудження Сили” (коли гідравлічні двері “Тисячолітнього сокола” несподівано зачинилися).
- Раніше повідомлялося, що дату прем’єри п’ятого фільму про пригоди Індіани Джонса перенесли щонайменше на рік.
- Тепер прем’єра картини запланована на липень 2022 року.