Про це повідомляє журнал People.

Суддя підписав остаточне рішення про розлучення 8 липня.

Представник Вайнштейна, Джуда Енгельмайер, сказав: “Єдині думки Гарві – це щастя для своєї родини і надія на те, що про його дітей завжди дбатимуть, і вони будуть щасливі. Він любить їх і сподівається, що вони це знають і що одного разу він стане ближче до них”.

У жовтні 2017 року модельєрка Чапман оголосила про розлучення з 69-річним Вайнштейном після того, як його звинуватили в сексуальних домаганнях.

У пари двоє дітей: 10-річна дочка Індія та восьмирічний син Дешіл.

Вони одружилися в 2007 році і досягли угоди про розлучення в січні 2018 року. Вайнштейн заплатив Чапман приблизно від 15 до 20 мільйонів доларів. Вона також отримала основну опіку над їхніми двома дітьми.

“Моє серце розривається через всіх жінок, які пережили жахливі страждання з вини мого чоловіка. Саме тому я вирішила піти від нього і сконцентруватися на турботі про дітей”, – заявила тоді Джорджина.

“Ми обговорили розставання, і я закликав її вчинити так, як велить їй серце. Я люблю її і наших дітей і сподіваюся, коли мені стане краще, я знову буду в їх житті”, – сказав Гарві.