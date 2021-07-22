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Гарві Вайнштейн в суді Лос-Анджелеса не визнав себе винним у зґвалтуваннях

Опальний голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн в суді Лос-Анджелеса не визнав себе винним в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях.

Четвер, 22 липня 2021, 14:42

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Він з’явився в суді в інвалідному кріслі після екстрадиції з Нью-Йорка, де відбуває 23-річний тюремний термін за аналогічні злочини.

69-річному чоловікові пред’явлено звинувачення в 11 випадках сексуального насильства в Каліфорнії, пов’язаних з п’ятьма жінками. Інциденти нібито відбулися в готелях Беверлі-Хіллз і Лос-Анджелес в період з 2004 по 2013 рік.

Звинувачення включають в себе насильницьке зґвалтування, насильницьке оральне злягання, сексуальні побої із застосуванням стримування і сексуальне проникнення із застосуванням сили.

Сам Вайнштейн наполягає на своїй невинності і заявляє, що будь-яка сексуальна активність відбувалася за обопільною згодою.

У разі визнання його винним, продюсеру загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на термін до 140 років.

Його адвокат Марк Веркман також заявив, що звинувачення не заслуговують на довіру.

“Вони безпідставні, вони не підтверджені”, – сказав він після слухання.

Нагадаємо, до цього суд Нью-Йорка у 2020 році визнав Вайнштейна винним в зґвалтуванні та насильницьких сексуальних діях. Його засудили до 23 років тюремного ув’язнення.

Як відомо, звинувачення проти Вайнштейна почали з’являтися в жовтні 2017 року, коли видання The New York Times вперше повідомило про інциденти.

Відтоді щонайменше 80 жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, в тому числі відомі актриси Гвінет Пелтроу, Ума Турман і Сальма Хайек. Скандал навколо продюсера породив рух #MeToo проти сексуального насильства і домагань.

  • Раніше повідомлялося, що голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн через гучний секс-скандал втратив роботу і дружину.
  • У січні цього року стало відомо, що компанія Weinstein Company Гарві Вайнштейна виплатить $17,1 мільйона понад 50 жертвам сексуальних домагань.
  • Гарві Вайнштейн вирішив оскаржити свій вирок за зґвалтування. Він домагається нового судового розгляду, стверджуючи, що суддя в Нью-Йорку відмовив йому в неупередженому журі.
Теги: Гарві Вайнштейн, зґвалтування, суд

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