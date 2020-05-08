Принц Вільям та Кейт Міддлтон показали рідкісні архівні фото Єлизавети II, зроблені під час Другої світової війни та святкування її закінчення.

Відповідні фото опубліковані в Instagram-акаунті герцогів Кембриджських.

Сьогодні, в 75-ті роковини закінчення Другої світової війни, майже весь світ знаходиться на самоізоляції і відзначає цей день тільки в соціальних мережах. Герцоги Кембриджські — не виняток.

У цей день вони вирішили показати рідкісні архівні кадри, на яких зображена Королева, тоді — принцеса, Єлизавета, яка під час Другої світової війни стала першою членкинею королівської сім’ї, що вступила на військову службу.

“Під час війни Її Величність Королева — тоді принцеса Єлизавета — приєдналася до Допоміжної територіальної служби, де вона навчалася на механіка, ставши першою членкинею Королівської родини, яка вступила на збройну службу як діючий на постійній основі член”, — розповіли Принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Вони зазначили, що в цей день 75 років тому мільйони людей “вийшли на вулиці і в паби, щоб відсвяткувати мир, оплакати своїх близьких і сподіватися на майбутнє”. Серед них була і принцеса Єлизавета.

“Коли в цей день в 1945 році зброя затихла, принцеса Єлизавета та її сестра принцеса Маргарет приєдналися до радісних натовпів в центрі Лондона. Майбутня королева спробувала залишитися невідомою під час святкування, натягнувши кепку на очі”, — наголосили герцоги.