Про це творці мультсеріалу Джастін Галперн і Патрік Шумакер розповіли в інтерв’ю виданню Variety.

“Гарлі Квінн” — це серіал для дорослих, який розповідає про однойменну персонажку та її друга Отруйного Плюща. Спершу трансляція відбувалася на DC Universe, а з третього сезону його показуватимуть на HBO Max.

Галперн і Шумакер кажуть, що впродовж роботи над проєктом DC підтримувала їхні ідеї. що виходили за рамки. Однак в дечому вони все ж отримали відмову. Зокрема, погодитися не вдалося сексуальну сцену між Бетменом та Жінкою-кішкою.

Новина про це сколихнула мережу. Користувачі ділилися обуренням і десятками мемів, присвячених цій темі.

Wow, I picked a bad day to be busy at work and miss out on the #Batman discourse. Anyway here’s this… pic.twitter.com/TBjuxgMV9P

— Vinz Clortho (@WookieeChuckles) June 14, 2021