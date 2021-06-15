Про це творці мультсеріалу Джастін Галперн і Патрік Шумакер розповіли в інтерв’ю виданню Variety.

“Гарлі Квінн” — це серіал для дорослих, який розповідає про однойменну персонажку та її друга Отруйного Плюща. Спершу трансляція відбувалася на DC Universe, а з третього сезону його показуватимуть на HBO Max.

Галперн і Шумакер кажуть, що впродовж роботи над проєктом DC підтримувала їхні ідеї. що виходили за рамки. Однак в дечому вони все ж отримали відмову. Зокрема, погодитися не вдалося сексуальну сцену між Бетменом та Жінкою-кішкою.

“Неймовірно приємно використовувати персонажів, яких вважають злочинцями, тому що у вас набагато більше свободи дій. Гарний приклад: у третьому сезоні у нас був момент, коли Бетмен робить кунілінгус Жінці-кішці. І DC сказали: “Ви не можете цього зробити. Ви абсолютно не можете цього зробити”. Вони кажуть: “Герої такого не роблять”. А ми запитали: “Ви кажете, що герої — просто егоїстичні коханці?”. Вони відповіли: “Ні, ми продаємо фігурки героїв. Важко продати іграшку, якщо Бетмен робив комусь кунілінгус”, — розповів Галперн.

Новина про це сколихнула мережу. Користувачі ділилися обуренням і десятками мемів, присвячених цій темі.

Catwoman be like pic.twitter.com/ktiJVwVepl — ML Kejera (@KejeraL) June 14, 2021

Wow, I picked a bad day to be busy at work and miss out on the #Batman discourse. Anyway here’s this… pic.twitter.com/TBjuxgMV9P — Vinz Clortho (@WookieeChuckles) June 14, 2021