Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max.
Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта, а також інших зірок франшизи запросили до фільмування спеціального епізоду, що присвячений 20-річчю виходу фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь”.
Також глядачі зможуть побачити Марка Вільямса, Альфреда Енока, Меттью Льюїса, Іена Гарта та режисера Кріса Коламбуса, який фільмував перші дві частини франшизи.
Епізод розповість “чарівну історію створення” всесвіту Гаррі Поттера. Також він міститиме інтерв’ю та записи розмов з акторами.
Він буде випущений в перший день наступного року — 1 січня.
“Довгоочікувана ретроспектива стане завершальною подією святкового сезону”, — зазначили в HBO Max.
Остання, 8 стрічка франшизи “Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 2”, вийшла у 2011 році. Відтоді легендарний акторський склад не возз’єднувався.
Нагадаємо, світ Гаррі Поттера було розширено серією фільмів “Фантастичні звірі і де їх шукати”. На цей час випущені два із запланованих п’яти запланованих фільмів (“Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016) і його сіквел “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда” (2018). “Фантастичні звірі: Секрети Дамблдора”, що вийде у квітні 2022 року, стане третьою в серії.
- В жовтні чоловік, на ім’я Гаррі Поттер з Британії продав свій екземпляр першого видання про Гаррі Поттера за 38 тисяч доларів (близько мільйона гривень).