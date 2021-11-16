Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max. Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Ґрінта, а також інших зірок франшизи запросили до фільмування спеціального епізоду, що присвячений 20-річчю виходу фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь”. Також глядачі зможуть побачити Марка Вільямса, Альфреда Енока, Меттью Льюїса, Іена Гарта та режисера Кріса Коламбуса, який фільмував перші дві частини франшизи.

Епізод розповість “чарівну історію створення” всесвіту Гаррі Поттера. Також він міститиме інтерв’ю та записи розмов з акторами.

Він буде випущений в перший день наступного року — 1 січня.

“Довгоочікувана ретроспектива стане завершальною подією святкового сезону”, — зазначили в HBO Max.

Остання, 8 стрічка франшизи “Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 2”, вийшла у 2011 році. Відтоді легендарний акторський склад не возз’єднувався.