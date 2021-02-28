Гіфку з анімованим котом, який летить і за собою лишає райдужний слід, продали на онлайн-аукціоні за 580 тисяч доларів.

Про це пише американське видання The New York Times.

10 років тому гіфку під назвою Nyan Cat створив Кріс Торрес.

У четвер він виставив єдину в своєму роді версію для продажу на Foundation, веб-сайті для купівлі і продажу цифрових товарів. В останню годину аукціону вибухнула справжня війна торгів. Nyan Cat був проданий користувачеві, якого ідентифікували лише за номером гаманця криптовалюти. Він виклав за гіфку криптовалюти у еквіваленті 580 000 доларів.

Зазначається, що це поки найдорожче цифрове придбання. У світі криптовалюти таке придбання називають NFT – від англійського “non-fungible token”, “невзаємозамінний токен”. Покупці платять не за унікальне право користуватися товаром, адже така гіфка вільно “гуляє” мережею. Тут цінується саме усвідомлення того, що придбана копія є оригінальною.

Серед інших недавно проданих цифрових токенів – кліп Леброна Джеймса, що блокує кидок в баскетбольному матчі Lakers, який у січні коштував 100 000 доларів, і повідомлення в Twitter Марка Кубана, інвестора і власника Dallas Mavericks, яке пішло за 952 долари. У цьому місяці актриса Ліндсі Лохан продала зображення свого обличчя більш ніж за 17 000 доларів і в знак поваги до таких криптовалют, як біткойн, заявила: “Я вірю в світ, який фінансово децентралізований”. Зображення було перепродано за 57 000 доларів.

Люди давно надають емоційну і естетичну цінність фізичним товарам, таким як предмети мистецтва або бейсбольні картки, і готові платити за них великі гроші. Але цифрові товари не мали такої ж цінності, тому що їх можна легко скопіювати, поділитися і вкрасти.

Технологія блокчейн, яка найчастіше асоціюється з біткойнами, змінює це. NFT покладаються на технологію для позначення офіційної копії цифрового носія, дозволяючи художникам, музикантам, спортивним компаніям заробляти гроші на продажу цифрових товарів, які в іншому випадку були б дешевшими або безкоштовними.

При продажу NFT всі комп’ютери, підключені до мережі криптовалют, записують транзакцію в загальний реєстр, а блокчейн служить свого роду сертифікатом автентичності, який не можна змінити або стерти.

Деякі покупці NFT – колекціонери і фанати, які хваляться своїми покупками в соціальних мережах. Інші намагаються швидко заробити на стрибку цін на криптовалюти. Багато хто розглядає NFT як форму розваги, що поєднує в собі азартні ігри, колекціонування спортивних карток, інвестування.

Карколомні ціни на NFT викликали ті ж самі глузування, які довгий час переслідували світ криптовалюти. Є деяка невизначеність щодо стабільності цін, оскільки в багатьох транзакціях використовуються криптовалюти, вартість яких сильно коливалася протягом останніх двох років.

Ринок NFT почав рости в минулому році: більше 222 000 людей брали участь у продажах на суму 250 мільйонів доларів, що в чотири рази більше, ніж у 2019 році.

Діджей Джастін Блау, який більш відомий під сценічним псевдонімом 3LAU, також вдався до NFT, адже через пандемію його концертна діяльність зупинилася.

Він і його арт-директор Майк Парізелла, відомий під псевдонімом Slimesunday, почали продавати невидані пісні з ексклюзивними візуальними ефектами. За словами Блау, вони продали цифрових творів мистецтва і музики на суму понад 1,1 мільйона доларів.

“Це абсолютно нова культура володіння цифровими активами. Це емоційна річ”, – сказав Блау.

Блау також колекціонує і вже купив 25 творів цифрового мистецтва.