Про це вона розповіла в Instagram.

33-річна акторка розповіла про неприємний інцидент, що трапився з нею в середу. Переплутавши засоби для догляду за волоссям, вона випадково пофарбувалася в зелений.

“Я щойно приймала ванну. Я нанесла кондиціонер на волосся, який, як мені здавалося, був призначений для видалення жовтизни, як пурпурний [кондиціонер]. Виявляється, він залишився з тих часів, коли моє волосся були зеленими. І тепер я знову стала зеленою”, — розповіла вона, демонструючи на камеру результат.

Таким колір волосся зірки був на початку року:

За її словами, для зміни кольору виявилося достатнім потримати засіб на волоссі 7 хвилин.