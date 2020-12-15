Режисер Гільєрмо дель Торо завершив фільмування психологічного трилера "Алея кошмарів", що відбувалися в Канаді.

Про це повідомляє Screen Rant з посиланням на сценаристку Кім Морган.

Фільмування почалося ще в січні, але було заморожено в березні через пандемію коронавірусу. В основу сценарію ліг роман “Алея кошмарів” Вільяма Ліндсея Грешема, що розповідає про темний бік шоу-бізнесу.

У версії Гільєрмо дель Торо брали участь Бредлі Купер, Кейт Бланшетт, Тоні Коллетт й інші актори.

Дата прем’єри поки не повідомляється.

Це — друга екранізація роману. Вперше він був адаптований для кіно в 1947 році.