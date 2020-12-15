Про це повідомляє Screen Rant з посиланням на сценаристку Кім Морган.
Фільмування почалося ще в січні, але було заморожено в березні через пандемію коронавірусу. В основу сценарію ліг роман “Алея кошмарів” Вільяма Ліндсея Грешема, що розповідає про темний бік шоу-бізнесу.
У версії Гільєрмо дель Торо брали участь Бредлі Купер, Кейт Бланшетт, Тоні Коллетт й інші актори.
Дата прем’єри поки не повідомляється.
Це — друга екранізація роману. Вперше він був адаптований для кіно в 1947 році.
- Раніше Netflix оголосив акторський склад нового анімаційного мюзиклу “Піноккіо” режисера Гільєрмо дель Торо.