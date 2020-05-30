Українська гімнастка і призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова розповіла, що під час карантину у неї з'явилося нове хобі - пілатес.

Про це вона заявила в інтерв’ю програмі “Зоряний шлях”.

Спортсменка розповіла, що саме пілатес і хореографія дозволили їй не втратити форму під час карантину.

“Коли був жорсткий карантин, то я намагалася займатися кожен будній день, а в суботу та неділю відпочивала. Звичайно, іноді було просто ліньки, і я пропускала тренування. Але все одно намагалася підтримувати себе у формі, тому що розуміла: скоро літо”, – розповіла гімнастка.

Крім цього, під час ізоляції Анна проводила заняття зі своїми учнями в режимі онлайн.

“На даний момент – це моя робота. Кожен день о восьмій ранку, крім суботи та неділі, у мене заняття з дітьми. І я кайфую від самого процесу. Особливо, коли бачу, що дітям подобається і у них виходить, незважаючи на те, що малюкам всього 4-5 років”, – зазначила вона.

Різатдінова розповіла, що пілатесом займалася тричі на тиждень.