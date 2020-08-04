Про це повідомляє TMZ.
Гітарою Martin D-18 1942 року Преслі користувався з 1954 по 1956 рік.
Він придбав її в магазині OK Houck’s в Мемфісі. Пізніше співак прикрасив корпус інструменту металевими літерами, які утворили напис “ELVIS”. Наразі на гітарі не вистачає букви “S”.
У той час, коли Преслі грав на цій гітарі, він записав безліч своїх ранніх класичних творів, включаючи “That’s Alright (Mama)”, “Blue Moon of Kentucky” та “Good Rockin ‘Tonight”.
- Фільм режисера База Лурмана про співака Елвіса Преслі вийде на екрани 1 жовтня 2021 року.