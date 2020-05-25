Про це музикант повідомив у своєму Instagram.

У понеділок, 25 травня, Мей записав 7-хвилинне відеозвернення, в якому розповів про свої “медичних пригоди”, які він пережив у травні.

Все почалося з того, що під час роботи в саду на початку місяця він травмував сідницю.

“У мене дійсно був розрив мого… Мого великого сідничного м’яза”, — сказав він.

Потім у нього з’явилися проблеми зі спиною. МРТ хребта виявила, що сідничний нерв стиснутий. За словами музиканта, за відчуттями це було схоже на те, ніби “хтось пхає в спину викрутку”.

За цим послідували проблеми з серцем: у гітариста стався серцевий напад.

“В середині всієї саги про болючу спину у мене був невеликий серцевий напад. Біль тривав близько 40 хвилин”, — розповів музикант.

Тоді Мея терміново госпіталізували в лікарню, де з’ясувалося, що у нього було три переповнених артерії, які блокували кровопостачання серця.

Музикант сказав, що він був шокований, коли дізнався про свій стан, оскільки вважав себе здоровим.

“Я гадки не мав [що є проблеми], у мене були відмінні електрокардіограми і все таке, ви знаєте. Ніщо не віщувало того, що у мене будуть справжні, серйозні проблеми. Я міг би померти від цього”, — додав він.

У лікарні Мею провели стентування. Мей назвав це “неймовірною операцією”.

Він запевнив, що тепер почувається добре.