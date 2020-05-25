Про це музикант повідомив у своєму Instagram.
У понеділок, 25 травня, Мей записав 7-хвилинне відеозвернення, в якому розповів про свої “медичних пригоди”, які він пережив у травні.
Все почалося з того, що під час роботи в саду на початку місяця він травмував сідницю.
“У мене дійсно був розрив мого… Мого великого сідничного м’яза”, — сказав він.
Потім у нього з’явилися проблеми зі спиною. МРТ хребта виявила, що сідничний нерв стиснутий. За словами музиканта, за відчуттями це було схоже на те, ніби “хтось пхає в спину викрутку”.
За цим послідували проблеми з серцем: у гітариста стався серцевий напад.
“В середині всієї саги про болючу спину у мене був невеликий серцевий напад. Біль тривав близько 40 хвилин”, — розповів музикант.
Тоді Мея терміново госпіталізували в лікарню, де з’ясувалося, що у нього було три переповнених артерії, які блокували кровопостачання серця.
Музикант сказав, що він був шокований, коли дізнався про свій стан, оскільки вважав себе здоровим.
“Я гадки не мав [що є проблеми], у мене були відмінні електрокардіограми і все таке, ви знаєте. Ніщо не віщувало того, що у мене будуть справжні, серйозні проблеми. Я міг би померти від цього”, — додав він.
У лікарні Мею провели стентування. Мей назвав це “неймовірною операцією”.
Він запевнив, що тепер почувається добре.
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Hmm … Sheer Heart Attack eh ? Well, I think I always worried a little bit about that album title. I wondered if it might upset some people who had actually had heart attacks. I’m actually quite relieved now that I’m in that club – and I don’t find it upsetting at all ! Take. care folks. And … why did those discs in my spine get so squished? Well I think 50 years of running around with a guitar strap over my left shoulder holding a heavy guitar might have something to do with it ! But it probably WAS all worth it ! Bri
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