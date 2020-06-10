Про це музикант написав на особистій сторінці в Instagram.
Журнал Guitar World – щомісячне періодичне видання для гітаристів, яке виходить з липня 1980 року.
В останньому випуску редакція підготувала список з 170 музикантів, запропонувавши читачам в режимі онлайн-голосування вибрати найкращого. Всі гітаристи були розподілені за категоріями, відповідно до музичних стилів, в яких працюють. Зокрема, це були такі категорії, як класичний рок, блюз, хеві-метал, шред, інді і так далі. Також була особлива категорія – “кращий гітарист нашого часу”.
У цій категорії першість дісталася Мею.
“В мене немає слів. Я шокований. Повинен сказати, що це абсолютно несподівано. Я глибоко зворушений, що люди так ставляться до мене. Я ніколи не буду претендувати на звання великого гітариста в сенсі віртуоза. Я просто намагаюся грати від душі, ось і все”, – написав про свою перемогу Мей.
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Still speechless ! But I’m happy I can inspire such works in talented people. Keep swiping, folks, to share some gems – and sometimes I feel some of you artists know me in ways that I don’t know myself. Thanks for the lovely compliments. Thanks @sarah_rugg for finding some of these – and the second artwork in this series is by @elisa.kent_draws – lovely ! If I missed any other credits off please tell me. 💥💥💥💥 And BIG THANKS to you readers of TOTAL GUITAR for voting me to #1 !!! Bri
Також він написав, що його кумир серед гітаристів – Джиммі Хендрікс, якого в 2009 році журнал Time назвав “найбільшим гітаристом усіх часів”.
- Раніше в ефірі шоу “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” знаменитості виконали пісню групи Queen “Under Pressure”, використовуючи замість музичних інструментів підручні матеріали.