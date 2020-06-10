Про це музикант написав на особистій сторінці в Instagram.

Журнал Guitar World – щомісячне періодичне видання для гітаристів, яке виходить з липня 1980 року.

В останньому випуску редакція підготувала список з 170 музикантів, запропонувавши читачам в режимі онлайн-голосування вибрати найкращого. Всі гітаристи були розподілені за категоріями, відповідно до музичних стилів, в яких працюють. Зокрема, це були такі категорії, як класичний рок, блюз, хеві-метал, шред, інді і так далі. Також була особлива категорія – “кращий гітарист нашого часу”.

У цій категорії першість дісталася Мею.

“В мене немає слів. Я шокований. Повинен сказати, що це абсолютно несподівано. Я глибоко зворушений, що люди так ставляться до мене. Я ніколи не буду претендувати на звання великого гітариста в сенсі віртуоза. Я просто намагаюся грати від душі, ось і все”, – написав про свою перемогу Мей.

Також він написав, що його кумир серед гітаристів – Джиммі Хендрікс, якого в 2009 році журнал Time назвав “найбільшим гітаристом усіх часів”.