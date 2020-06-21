На американському аукціоні була продана гітара фронтмена Nirvana Курта Кобейна.

Про це повідомляється в Twitter аукціонного будинку Julien’s Auctions.

Підсумкова вартість лота склала $6 010 000. Ця сума є рекордною для виставленої на продаж гітари.

“Продано за 6 010 000 доларів! Новий світовий рекорд для гітари! Гітара Курта Кобейна з виступу Nirvana MTV Unplugged”, – йдеться в повідомленні.

Первісна вартість лота становила близько $ 1 – $ 2 млн.

У 1993 році Кобейн виконував пісні групи на цій гітарі під час одного з найвідоміших концертів MTV Unplugged In New York.

Записаний концерт посів першу сходинку в чартах Billboard і “незмінно входить до десятки кращих концертних альбомів усіх часів”, відзначили в аукціонному домі.

Довідка. Курт Кобейн — лідер Nirvana, один з основоположників музичного стилю гранж. Колектив випустив три студійні й один концертний альбоми. Nirvana розпалася в 1994 році після самогубства Кобейна. Загальний тираж проданих записів колективу (в тому числі компіляцій і перевидань) з тої пори перевищив 80 мільйонів екземплярів.