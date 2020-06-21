Про це повідомляється в Twitter аукціонного будинку Julien’s Auctions.
Підсумкова вартість лота склала $6 010 000. Ця сума є рекордною для виставленої на продаж гітари.
“Продано за 6 010 000 доларів! Новий світовий рекорд для гітари! Гітара Курта Кобейна з виступу Nirvana MTV Unplugged”, – йдеться в повідомленні.
Первісна вартість лота становила близько $ 1 – $ 2 млн.
У 1993 році Кобейн виконував пісні групи на цій гітарі під час одного з найвідоміших концертів MTV Unplugged In New York.
Записаний концерт посів першу сходинку в чартах Billboard і “незмінно входить до десятки кращих концертних альбомів усіх часів”, відзначили в аукціонному домі.
Довідка. Курт Кобейн — лідер Nirvana, один з основоположників музичного стилю гранж. Колектив випустив три студійні й один концертний альбоми. Nirvana розпалася в 1994 році після самогубства Кобейна. Загальний тираж проданих записів колективу (в тому числі компіляцій і перевидань) з тої пори перевищив 80 мільйонів екземплярів.
- Кардиган, який був на Курті Кобейні під час зйомок культового телевізійного шоу MTV Unplugged в 1993 році, продали на аукціоні за £ 200 тис. (майже $ 258 тис.).