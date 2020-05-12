Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку Julien’s Auctions.

Її виставили на аукціон за $1 млн, до неї додається футляр.

Йдеться про гітару, яку Кобейн використовував 18 листопада 1993 року під час акустичного концерту MTV Unplugged в Нью-Йорку.

Фото: Reuters

Записаний концерт зайняв перше місце в чартах Billboard і “незмінно входить в десятку кращих концертних альбомів усіх часів”, відзначили в аукціонному домі.

Аукціон відбудеться 19 і 20 червня 2020 року в Беверлі-Хіллз.

Довідка. Курт Кобейн – лідер Nirvana, один з основоположників музичного стилю гранж. Колектив випустив три студійні і один концертний альбоми. Nirvana розпалася в 1994 році після самогубства Кобейна. Загальний тираж проданих записів колективу (в тому числі компіляцій і перевидань) з тих пір перевищив 80 мільйонів екземплярів.