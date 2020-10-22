Главред Vogue Анна Вінтур розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу

Головний редактор американського глянцю Vogue і світська левиця Анна Вінтур розлучається з чоловіком Шелбі Брайаном після 16 років шлюбу.

Про це повідомляє Page Six.

Зазначається, що раніше стосунки між парою вщухли, і їх не бачили разом на публіці протягом деякого часу. Але тепер джерела повідомляють, що пара розлучилася остаточно.

Що стало причиною розколу поки не ясно. Ходили чутки про те, що Шелбі повернувся до своєї колишньої дружини Кетрін Брайан, у якої у 2015 році помер чоловік, але вони так і не підтвердилися.

На цю мить Вінтур і Брайан залишаються друзями.

Видання зазначає, що стосунки між подружжям почали псуватися ще у 2013 році, коли з’ясувалося, що Шелбі заборгував уряду США понад один мільйон доларів, ухиляючись від сплати податків.