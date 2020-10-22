Covid-19 Україна

оновлено 22.10.2020 о 17:02

Всього:

322879(+7053)

Хворіють:

181938(+7053)

Вилікувались:

134898(+2679)

Померло:

6043(+116)

18:21 Зеленський заявив, що опитування 25 жовтня не матиме юридичних наслідків
18:20 Netflix висуне Чедвіка Боузмана на «Оскар» за роль в «Чорному дні Ма Рейні»
18:11 Зеленський вважає, що вільна економічна зона на Донбасі сприятиме завершенню війни
18:05 Зеленський заявив, що політики через «сірі» схеми розкрадали українську землю
17:38 Картину Бенксі продали на аукціоні за майже 10 млн доларів
17:38 Макконахі розповів про пережите сексуальне насильство в юності
17:37 Зеленський заявив, що готовий випробувати українську вакцину на собі
Партнерський матеріал
17:33 9 грудня Smile-Expo проведе першу W2 conference Kyiv
Партнерський матеріал
17:08 Як урвати кращу річ зі знижкою на Чорну п'ятницю
17:02 Главред Vogue Анна Вінтур розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу
16:47 Пол Маккартні випустив трейлер нового альбому McCartney III
16:23 Прем’єру третьої частини «Блондинки в законі» перенесли на 2022 рік
16:13 Меган Маркл і принц Гаррі запустили сайт благодійного фонду і розтлумачили його назву
15:57 Мер Праги стане волонтером лікарні з інфікованими COVID-19
15:44 Саша Зарицька в новому кліпі KAZKA стала самотньою нареченою
15:20 Агітація угорських чиновників на Закарпатті: в МЗС країни порушень не бачать
15:16 Джаред Лето повернеться до ролі Джокера в новому фільмі Зака Снайдера
15:01 Померла найстаріша в світі самка чорного носорога
14:43 Adobe Photoshop отримав нейронні фільтри для автоматичної корекції
14:43 Засовуючи руку в штани: Адвокат Трампа Джуліані знявся в новому фільмі про Бората
13:51 «Це не реаліті-шоу»: Обама різко розкритикував Трампа перед виборами
13:50 Україна вимагає від РФ припинити незаконні археологічні розкопки в окупованому Криму
Ексклюзив
13:22 У Києві інвестори «Аркади» перекрили Хрещатик і запалили димові шашки: фото
13:04 Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги
12:49 Після COVID-19 пацієнт може перебувати на лікарняному до місяця, – МОЗ
12:09 У Раді хочуть заборонити використання мобільних телефонів в школі
12:00 Зеленський дав інтерв'ю «без цензури» 4 українським телеканалам: коли дивитися
11:32 Зеленський підписав закон про повернення «пакунку малюка» в натуральному вигляді

Главред Vogue Анна Вінтур розлучається з чоловіком після 16 років шлюбу

Головний редактор американського глянцю Vogue і світська левиця Анна Вінтур розлучається з чоловіком Шелбі Брайаном після 16 років шлюбу.

Четвер, 22 жовтня 2020, 17:02

Про це повідомляє Page Six.

Зазначається, що раніше стосунки  між парою вщухли,  і їх не бачили разом на публіці протягом деякого часу. Але тепер джерела повідомляють, що пара розлучилася остаточно.

Що стало причиною розколу поки не ясно. Ходили чутки про те, що Шелбі повернувся до своєї колишньої дружини Кетрін Брайан, у якої у 2015 році помер чоловік, але вони так і не підтвердилися.

На цю мить Вінтур і Брайан залишаються друзями.

Видання зазначає, що стосунки  між подружжям почали псуватися ще у 2013 році, коли з’ясувалося, що Шелбі заборгував уряду США понад один мільйон доларів, ухиляючись від сплати податків.

  • Американський актор Армі Хаммер і фотомодель і журналістка Елізабет Чамберс вирішили розлучитися після десяти років шлюбу.
Теги: розлучення, Анна Вінтур, розлучення, шлюб, Vogue

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись