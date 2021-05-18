Про це вокалістка гурту Катя Павленко розповіла в Instagram.
Як відомо, вже сьогодні, 18 травня, відбудеться перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”. Зокрема, під номером 15 виступатимуть представники України – гурт Go_A з піснею “Шум”.
Під час генеральної репетиції цього вечора гурт пошкодив декорації у вигляді плота. Але це не завадило виступу.
“Коротше, тока шо наробили шуму, сцену розвалили. У нас тока шо роз’їхався плот, але ми всьо равно співали. Тому що ми круті рєбята”, — розповіла Павленко.
"Розвалили сцену, але все одно співали": "Go_A" на репетиції "Євробачення" зламали декорації.
Сподіваємося, що під час виступу буде все файно! pic.twitter.com/d577eeJ5UD
— Букви (@Bykvu) May 18, 2021
Нагадаємо, Павленко захворіла і пропустила другу репетицію на конкурсі “Євробачення” у Роттердамі. Її було протестовано на коронавірус. Результат виявився негативним.
- У березні гурт Go_A представив оновлений варіант пісні “Шум”. Її довелося повністю переробити під формат конкурсу “Євробачення”.