Гурт Go_A, що представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", під час генеральної репетиції зламав декорації.

Про це вокалістка гурту Катя Павленко розповіла в Instagram.

Як відомо, вже сьогодні, 18 травня, відбудеться перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”. Зокрема, під номером 15 виступатимуть представники України – гурт Go_A з піснею “Шум”.

Під час генеральної репетиції цього вечора гурт пошкодив декорації у вигляді плота. Але це не завадило виступу.

“Коротше, тока шо наробили шуму, сцену розвалили. У нас тока шо роз’їхався плот, але ми всьо равно співали. Тому що ми круті рєбята”, — розповіла Павленко.

"Розвалили сцену, але все одно співали": "Go_A" на репетиції "Євробачення" зламали декорації. Сподіваємося, що під час виступу буде все файно! pic.twitter.com/d577eeJ5UD — Букви (@Bykvu) May 18, 2021

Нагадаємо, Павленко захворіла і пропустила другу репетицію на конкурсі “Євробачення” у Роттердамі. Її було протестовано на коронавірус. Результат виявився негативним.