Український гурт Go_A виступатиме на музичному фестивалі Het Grote Songfestivalfeest в Амстердамі з іншими учасниками "Євробачення" різних років.

Про це Go_A повідомив у своєму Instagram.

“Друзі! Маємо ще одну гарну новину! 9 грудня 2021 ми виступаємо в Амстердамі на фестивалі Het Grote Songfestivalfeest”, — повідомили музиканти.

В цьому фестивалі братимуть участь і інші учасники “Євробачення” різних років. Зокрема, Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), що представляла Україну на конкурсі у 2007 році.

Також підтверджена участь переможниці 2012-го року Loreen (Швеція), переможців глядацького голосування у 2019-му році KEiiNO (Норвегія), переможниці 2018-го року Нетти Барзілай (Ізраїль).

Нагадаємо, український гурт Go_A, який представив на конкурсі пісню “Шум”, посів п’яте місце. Гурт отримав 97 балів від національних журі та 267 — від глядачів (загалом 364 бали). В основі пісні “Шум” лежить народна веснянка, що належить регіону Чорнобильське Полісся. Крім цього, ця пісня була першою повністю україномовною на конкурсі.