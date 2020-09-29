Про це на кінофестивалі в Цюриху повідомив російський режисер Віктор Косаковський.
Косаковський презентував на кінофестивалі чорно-білу документальну стрічку “Гунда”. Це фільм, який був знятий, написаний і відредагований ним самим. Стрічка розповідає про повсякденне життя свині, двох корів і одноногої курки. Гоакін Фенікс, відомий тим, що він — вегетаріанець і борець за права тварин, був виконавчим продюсером фільму.
Під час презентації стрічки Косаковського запитали, чому Фенікс не приїхав. Він відповів: “До речі, у нього щойно народилася дитина… Гарний син на ім’я Рівер”.
🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ
— Max California's Lover (@Paula_FlorV) September 27, 2020
Ім’я Рівер мав старший брат актора. Рівер Фенікс був актором та музикантом. Він загинув від передозування наркотиками у 1993 році у 23-річному віці.
Наразі ані Гоакін, ані Руна публічно не підтвердили інформацію про те, що в них народився син. Примітно, що й інформацію про те, що чекають на дитину, подружжя приховувало.
- Про те, що Руна Мара вагітна стало відомо від папараці в травні поточного року. Тоді акторка перебувала на 6 місяці вагітності.