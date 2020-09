Про це на кінофестивалі в Цюриху повідомив російський режисер Віктор Косаковський.

Косаковський презентував на кінофестивалі чорно-білу документальну стрічку “Гунда”. Це фільм, який був знятий, написаний і відредагований ним самим. Стрічка розповідає про повсякденне життя свині, двох корів і одноногої курки. Гоакін Фенікс, відомий тим, що він — вегетаріанець і борець за права тварин, був виконавчим продюсером фільму.

Під час презентації стрічки Косаковського запитали, чому Фенікс не приїхав. Він відповів: “До речі, у нього щойно народилася дитина… Гарний син на ім’я Рівер”.

🚨 Viktor Kossakovsky 📽️, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ

