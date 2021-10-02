У суботу, 2 жовтня, ветеран та музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) святкує ювілей. В Києві відбудеться святковий концерт з цієї нагоди.

Анонс події опубліковано в Facebook.

Андрію Антоненку виповнюється 50 років. З цієї нагоди в Docker pub (Київ, Богатирська, 25) влаштували святковий концерт. Він розпочнеться о 17:00.

В заході візьмуть участь діти музиканта, його перший гурт “Лепрозорій”, співачка Соня Сотник, Андрій Хливнюк (“Бумбокс”) та інші.

Ініціатива “FreeRiff” запропонувала всіх охочих привітати його під час концерту або підтримавши його родину фінансово.

Антоненко закликав відвідувачів не запізнюватися, бо відкриватимуть концерт його діти.

Сам він цього разу теж вийде на сцену — о 18-й годині.