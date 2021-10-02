Анонс події опубліковано в Facebook.
Андрію Антоненку виповнюється 50 років. З цієї нагоди в Docker pub (Київ, Богатирська, 25) влаштували святковий концерт. Він розпочнеться о 17:00.
В заході візьмуть участь діти музиканта, його перший гурт “Лепрозорій”, співачка Соня Сотник, Андрій Хливнюк (“Бумбокс”) та інші.
Ініціатива “FreeRiff” запропонувала всіх охочих привітати його під час концерту або підтримавши його родину фінансово.
Антоненко закликав відвідувачів не запізнюватися, бо відкриватимуть концерт його діти.
Сам він цього разу теж вийде на сцену — о 18-й годині.
- Як відомо, з грудня 2019 року по квітень 2021 року Антоненко перебував під вартою. Його обвинувачують в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
- У квітні Шевченківський районний суд Києва вперше змінив міру запобіжного заходу Антоненку. Він перебував під домашнім арештом.
- 27 вересня Шевченківський районний суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт.
- Митці та громадяни, що не вважають обвинувачення проти Антоненка обгрунтованими, влаштовували багаторазові акції підтримку його та інших фігуранток справи — Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. Зокрема, влаштовували музичні марафони та концерти.