Про це повідомляє телеканал CNN.
У забігу на дистанції перед Гассан впала спортсменка і бігунка перечепилася через неї і також впала. Але Гасан швидко встала і продовжила бігти. А під кінець вона прискорилася і обігнала більшу частину суперниць.
На останніх етапах Гассан вирвалася вперед і зуміла виграти забіг у фотофініші. Вона пробігла 1500 метрів за 4:05,17, незважаючи на те, що впала на півдорозі.
- Спринтерка з Ямайки Елейн Томпсон-Гера на Іграх у Токіо встановила новий олімпійський рекорд у бігу на 100 метрів.