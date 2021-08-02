Сіфан Гассан, нідерландська легкоатлетка ефіопського походження, на Олімпіаді в Токіо впала під час забігу на дистанції 1500 метрів, проте прийшла до фінішу першою.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У забігу на дистанції перед Гассан впала спортсменка і бігунка перечепилася через неї і також впала. Але Гасан швидко встала і продовжила бігти. А під кінець вона прискорилася і обігнала більшу частину суперниць.

На останніх етапах Гассан вирвалася вперед і зуміла виграти забіг у фотофініші. Вона пробігла 1500 метрів за 4:05,17, незважаючи на те, що впала на півдорозі.