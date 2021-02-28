Про це пише видання dezeen.

Даан Русегаарде відомий своїми творіннями, в яких поєднуються краса і диво мистецтва з інноваційними технологіями.

У минулому Roosegaarde проєктував для Роттердама вежу, вільну від смогу, а також сонячні велосипедні доріжки та такі, що світяться у темряві. А ще шосе в Північному Брабанте, що також світиться вночі.

Студія з Роттердама використала червоне, синє і ультрафіолетове світло, аби перетворити сільськогосподарське поле в динамічний твір мистецтва.

Крім створення візуального видовища, інсталяція лежить в основі того, як можна прискорити ріст рослин і при цьому скоротити використання пестицидів на 50%.

Перші ідеї для проєкту прийшли після відвідин ферми.

Незважаючи на те, що Нідерланди є відносно невеликою країною за площею, вони є одним з найбільших виробників овочів у світі, поступаючись тільки США. Країна зарекомендувала себе як піонер високоефективних методів ведення сільського господарства.

“Ми подумали, що повинні підкреслити красу цього сільського господарства. Ці величезні поля годують нас, але цього ніхто не бачить”, – сказав Русегаарде.

Незабаром після цього Русегаарде дізнався про досягнення в царині фотобіологічного освітлення. Дослідження показують, що певні комбінації світла можуть не тільки посилити метаболізм рослин, але і зробити їх стійкішими як до шкідників, так і до хвороб.

Хоча ця технологія використовувалася лише в теплицях, Русегаарде побачив можливість перевірити її потенціал у більшому масштабі.

“Специфічне ультрафіолетове світло активує захисну систему рослин. І що цікаво, ультрафіолет діє на всі культури. Таким чином, ми можемо скоротити використання пестицидів”, – пояснив дизайнер. Якби сільськогосподарська промисловість могла зменшити залежність від них, це принесло б велику користь навколишньому середовищу.

Студія Roosegaarde створила Grow за допомогою світлодіодів високої щільності, розташованих у різних точках поля.

Пристрої змінюють положення вгору і вниз, рівномірно розподіляючи світло по полю. Рухаючись, вони створюють танцювальні патерни, які просто гіпнотизують. “Це дуже футуристично і в деякому сенсі це дуже романтично”, – зазначив Русегаарде.

У планах дизайнера поширити проєкт Grow по всьому світу, пропонуючи різні рецепти освітлення, які підходять для різних культур.