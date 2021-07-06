Голландський модельєр і дизайнер Айріс ван Харпен створив сукні з переробленого океанічного пластика.

Про це пише Hypebae.

Харпен, відомий своєю любов’ю до тривимірного одягу і прихильністю до стійкості, об’єднав зусилля з Parley for the Oceans – некомерційною екологічною організацією, що займається захистом океанів.

Колекція під назвою “Earthrise” повністю виготовлена з переробленого морського сміття, виявленого на узбережжі по всьому світу.

Наприклад, сукня Blue Marble створена з вирізаних вручну сфер синього кольору різних відтінків, що створюють градієнтний образ.

Тим часом бежева сукня Magnetosphere, створена у співпраці з Rogan Brown, являє собою скульптурний елемент, виготовлений за допомогою шарів ручного і лазерного різання.