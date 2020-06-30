Про це режисер повідомив на своїй сторінці в Facebook.

29 червня всесвітньо відомий сейлз-агент Arclight Films підписав угоду на продаж кінокартини “Let it Snow” на території Північної Америки, а вже з 22 вересня вона вийде в прокат у VOD-форматі.

“Велика новина для мене, як кінематографіста, і для України в цілому! Фільм українського режисера вперше купив Голлівуд! Американський дистриб’ютор Lionsgate придбав права на наш з Сергієм Лавренюком англомовний трилер LET IT SNOW з Іванкою Сахно в головній ролі. Для тих, хто не в курсі, Lionsgate – це голлівудський мейджор, який випускав такі фільми, як “Реквієм по мрії”, “Голодні ігри”, “Пила”, “Перевізник”, “Американський психопат” тощо. Нарешті про це можна говорити вголос, адже кілька місяців доводилося радіти мовчки та тримати язик за зубами. Сьогодні про це вже офіційно написали Hollywood Reporter та Screen Daily “, – зазначив Капралов.

Фільм створено у копродукції України з США та Іспанією. Продюсером стрічки виступив Сергій Лавренюк (Solar Media Entertainment), копродюсери — Ян Фішер, Роджер Корбі (FishCorb Films) і Станіслав Капралов, виконавчий продюсер — Маріанна Новикова.

Сюжет фільму розгортається серед зимових гір. За сноубордисткою, любителькою фрірайду, женеться чорний снігохід з безликим вершником. Він не просто хоче знищити героїню, а як драматург, насолоджуючись процесом, розігрує видовищну криваву п’єсу.

Фото: Кадр з фільму

Іванна Сахно – українська й американська акторка. Вона грала в ситкомі “Леся + Рома”, біографічній стрічці “Іван Сила”, голлівудському блокбастері “Тихоокеанський рубіж: Повстання” і в голлівудській екшн-комедії “Шпигун, який мене кинув”.

Дівчина народилася в Києві, у 15 років разом з батьками переїхала до Лос-Анджелеса і з 2013 року там проживає й працює.