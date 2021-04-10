Голлівудські актори Елайджа Вуд і Патрік Шварценеггер посварилися через те, що один з них негативно відгукнувся про легендарного кіногероя Індіану Джонса.

Суперечка двох акторів відбулася в Twitter.

Патрік Шварценеггер написав:

“Я люблю Індіану Джонса, але не впевнений в цьому”.

Практично відразу ж відреагував його товариш:

“Не впевнений в чому саме? В могутній силі Фібі Уоллер-Брідж (виконавиця головної жіночої ролі у фільмі, – ред.), в геніальному Джеймсі Мангольді (режисера фільму, – ред.)?”

Шварценеггер спробував пояснити, що не має нічого проти самої актриси або режисера картина. Йому лише не подобається, що Гаррісон Форд знову повернеться на екрани, щоб спробувати реанімувати провал попереднього релізу.

“Ще один фільм!” – написав він.

У відповідь Вуд розсміявся і написав, що тепер у його товариша є “шанс на прощення”.

Шварценеггер нагадав, що перші три фільми про Індіану Джонса розхвалили як критики, так і глядачі. Але фільм 2008 року “Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа” не мав такого ж успіху.