Відео було зроблено для некомерційної позапартійної організації RepresentUs.
В ролику оголені зірки (Тіффані Хаддіш, Кріс Рок, Емі Шумер, Наомі Кемпбелл, Саша Барон Коен та інші) розповідають виборцям, які вирішили голосувати поштою, про моменти, які варті особливої уваги.
Зокрема, на те, що до бюлетенів додано інструкції що відрізняються у різних штатах. У цих інструкціях є інформація щодо того, яким кольором треба у ньому писати, чи, наприклад, як саме його треба упаковувати (в один чи два конверти), щоб він був дійсний.
Неправильно підписані чи запаковані бюлетені будуть недійсними, “голими” (“naked”). Саме це зірки й обіграли у своєму відео.
- Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово висловлював думку, що ідея демократів провести голосування за допомогою пошти у зв’язку з епідемією коронавірусу створить можливість для фальсифікації виборів. Заяви американського лідера в Twitter на цю тему були позначені, як фейкова інформація. Це був перший випадок в історії соціальної мережі, коли твіт президента позначили, як невірогідний.
- Також Трамп не виключав, що не визнає результати прийдешніх виборів і закликав американців, які збираються голосувати поштою, в день виборів все ж прийти на дільницю і переконатися в тому, що їх голос враховано.
- Натомість демократи підтримують ідею голосування поштою, аби уникнути скупчень людей на виборчих дільницях.