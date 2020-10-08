Група голлівудських знаменитостей оголилася для відео, присвяченого тому, як правильно запакувати бюлетені в конвертах під час голосування на виборах президента США поштою.

Відео було зроблено для некомерційної позапартійної організації RepresentUs.

В ролику оголені зірки (Тіффані Хаддіш, Кріс Рок, Емі Шумер, Наомі Кемпбелл, Саша Барон Коен та інші) розповідають виборцям, які вирішили голосувати поштою, про моменти, які варті особливої уваги.

Зокрема, на те, що до бюлетенів додано інструкції що відрізняються у різних штатах. У цих інструкціях є інформація щодо того, яким кольором треба у ньому писати, чи, наприклад, як саме його треба упаковувати (в один чи два конверти), щоб він був дійсний.

Неправильно підписані чи запаковані бюлетені будуть недійсними, “голими” (“naked”). Саме це зірки й обіграли у своєму відео.