Відомі голлівудські актори та інші знаменитості візьмуть участь в акції Pass the Mic ("Передай мікрофон"). Її мета полягає в поширенні корисної та достовірної інформації про коронавірус.

Про це повідомляється в Instagram-акаунті проекту One, який організовує акцію.

Сара Джессіка Паркер, Джулія Робертс, Шейлін Вудлі, Міллі Боббі Браун, Алан Каммінг, Хью Джекман, Робін Райт, Пенелопа Крус і багато інших знаменитостей на 24 години передадуть свої акаунти в соціальних мережах експертам в галузі охорони здоров’я, світовим лідерам і провідним економістам, які поспілкуються з багатомільйонною аудиторією зірок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ONE (@one) 19 Май 2020 в 11:07 PDT

Акція стартувала 20 травня і триватиме три тижні.

Першою свій Instagram-аккаунт передала Джулія Робертс. Протягом доби там з’явилися інформаційні пости з фактами про коронавірус, поясненням важливості соціального дистанціювання і порадами щодо подолання стресу під час пандемії від американського імунолога та інфекціоніста Ентоні Фаучі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Май 2020 в 8:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Май 2020 в 8:38 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Май 2020 в 8:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Май 2020 в 8:44 PDT