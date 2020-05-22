Про це повідомляється в Instagram-акаунті проекту One, який організовує акцію.
Сара Джессіка Паркер, Джулія Робертс, Шейлін Вудлі, Міллі Боббі Браун, Алан Каммінг, Хью Джекман, Робін Райт, Пенелопа Крус і багато інших знаменитостей на 24 години передадуть свої акаунти в соціальних мережах експертам в галузі охорони здоров’я, світовим лідерам і провідним економістам, які поспілкуються з багатомільйонною аудиторією зірок.
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Акція стартувала 20 травня і триватиме три тижні.
Першою свій Instagram-аккаунт передала Джулія Робертс. Протягом доби там з’явилися інформаційні пости з фактами про коронавірус, поясненням важливості соціального дистанціювання і порадами щодо подолання стресу під час пандемії від американського імунолога та інфекціоніста Ентоні Фаучі.
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- Раніше принцеса Євгенія разом з чоловіком Джеком Бруксбенком за прикладом багатьох членів королівської сім’ї вирушили в “Армію спасіння”.Подружжя разом з працівниками нового складу збирали й сортували їжу, яку потім передали нужденним. Вони працювали в рукавичках, дотримуючись при цьому дистанції з іншими волонтерами.