Про це автор пісень гурту Бьорн Ульвеус розповів і інтерв’ю британській газеті The Times.

Як повідомлялося, у квітні 2018 року гурт ABBA заявив про намір возз’єднатися вперше з 1986 року — щоправда, у вигляді цифрових клонів. Тоді ж стало відомо, що гурт повідомив про запис двох нових пісень, однак дату їх виходу відтоді відкладали.

Ульвеус запевнив, що у 2022 році турне цифрових копій музикантів відбудеться, однак він не назвав точну дату. Музикант зауважив, що голоси ABBA звучатимуть трохи інакше.

За його словами, із часом голоси Агнети Фальтског і Анні-Фрід Люнгстад стали “приблизно на тон нижчими”.

“Але все ще звучать дуже схоже на ABBA”, — переконує Ульвеус.

Ймовірно, у цьому турі буде презентовано обіцяні гуртом нові пісні.

Що відомо про гурт ABBA?

ABBA — шведський музичний квартет, який існував 1972-1982 роках. Він названий за першими літерами імен учасників гурту: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад.

АВВА є одним з найбільш успішних колективів за всю історію попмузики і найуспішнішим з-поміж створених в Скандинавії: записи гурту по всьому світу було продано тиражем понад 350 млн екземплярів.

Сингли квартету займали перші місця у світових чартах з середини 1970-х років (Waterloo) до початку 1980-х років (One of Us), а альбоми-каталоги очолювали світові хіт-паради і у 2000-х роках.

ABBA були першими представниками континентальної Європи, які завоювали перші місця в чартах всіх провідних англомовних країн (США, Велика Британія, Канада, Ірландія, Австралія і Нова Зеландія). Гурт ABBA був включений в Зал слави рок-н-ролу 15 березня 2010 року.

Останній студійний альбом ABBA був випущений в 1982 році, а три невиданих пісні були оприлюднені десять років по тому, в 1993 та 1994 роках. Хоча гурт припинив існування кілька десятків років тому, альбоми продовжують продаватися і сьогодні.