Covid-19 Україна

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Google назвав улюблені серіали та фільми українців у 2020 році

Компанія Google опублікувала рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів, які українці шукали у 2020 році.

Середа, 9 грудня 2020, 20:58

Про це повідомили на сайті Google.

Серед лідерів опинилася стрічка “Зараження”. Фільм отримав шалену популярність у всьому світі через пандемію коронавірусу. Проте, серед фаворитів українців чимало російських картин.

Найпопулярніші фільми 2020 року:

  • “Зараження” (2011);
  • “Малефісента: Володарка темряви” (2019);
  • “Після. Глава 2” (2020);
  • “Холодне серце 2” (2019);
  • “Скажене весілля 2” (2019);
  • “Джентльмени” (2020);
  • “Поліціянт  з Рублівки: Новорічне свавілля” (2018);
  • “Паразити” (2019);
  • “Готель” Белград “(2020);
  • “Ford проти Ferrari” (2019).

У  корпорації зазначили, що українці найчастіше шукали романтичне реаліті-шоу “Холостячка“. Воно перемогло в категорії телевізійних шоу, хоча стартувало лише восени.

Найпопулярніші серіали 2020 року: 

  • “Паперовий будинок” (2017 – 2020);
  • “Спіймати Кайдаша” (2020);
  • “Відьмак” (2019);
  • “Гра на виживання” (2020);
  • “Хід королеви” (2020);
  • “Постукай у мої двері” (2020);
  • “Перевал Дятлова” (2020);
  • “Ніщо не стається двічі” (2018 – 2020);
  • “Жорстокий Стамбул” (2019);
  • “Утриманки” (2019 – 2020).

Нагадаємо, що пошуковий сервіс Google традиційно представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів за рік. У 2020 році українці найбільше цікавилися питаннями, пов’язаними з коронавірусом.

Теги: Google, відео, рейтинг, сериалы

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