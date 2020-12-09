Google назвав улюблені серіали та фільми українців у 2020 році

Про це повідомили на сайті Google.
Серед лідерів опинилася стрічка “Зараження”. Фільм отримав шалену популярність у всьому світі через пандемію коронавірусу. Проте, серед фаворитів українців чимало російських картин.
Найпопулярніші фільми 2020 року:
- “Зараження” (2011);
- “Малефісента: Володарка темряви” (2019);
- “Після. Глава 2” (2020);
- “Холодне серце 2” (2019);
- “Скажене весілля 2” (2019);
- “Джентльмени” (2020);
- “Поліціянт з Рублівки: Новорічне свавілля” (2018);
- “Паразити” (2019);
- “Готель” Белград “(2020);
- “Ford проти Ferrari” (2019).
У корпорації зазначили, що українці найчастіше шукали романтичне реаліті-шоу “Холостячка“. Воно перемогло в категорії телевізійних шоу, хоча стартувало лише восени.
Найпопулярніші серіали 2020 року:
- “Паперовий будинок” (2017 – 2020);
- “Спіймати Кайдаша” (2020);
- “Відьмак” (2019);
- “Гра на виживання” (2020);
- “Хід королеви” (2020);
- “Постукай у мої двері” (2020);
- “Перевал Дятлова” (2020);
- “Ніщо не стається двічі” (2018 – 2020);
- “Жорстокий Стамбул” (2019);
- “Утриманки” (2019 – 2020).
Нагадаємо, що пошуковий сервіс Google традиційно представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів за рік. У 2020 році українці найбільше цікавилися питаннями, пов’язаними з коронавірусом.