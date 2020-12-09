Google назвав улюблені серіали та фільми українців у 2020 році

Компанія Google опублікувала рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів, які українці шукали у 2020 році.

Про це повідомили на сайті Google.

Серед лідерів опинилася стрічка “Зараження”. Фільм отримав шалену популярність у всьому світі через пандемію коронавірусу. Проте, серед фаворитів українців чимало російських картин.

Найпопулярніші фільми 2020 року:

“Зараження” (2011);

“Малефісента: Володарка темряви” (2019);

“Після. Глава 2” (2020);

“Холодне серце 2” (2019);

“Скажене весілля 2” (2019);

“Джентльмени” (2020);

“Поліціянт з Рублівки: Новорічне свавілля” (2018);

“Паразити” (2019);

“Готель” Белград “(2020);

“Ford проти Ferrari” (2019).

У корпорації зазначили, що українці найчастіше шукали романтичне реаліті-шоу “Холостячка“. Воно перемогло в категорії телевізійних шоу, хоча стартувало лише восени.

Найпопулярніші серіали 2020 року:

“Паперовий будинок” (2017 – 2020);

“Спіймати Кайдаша” (2020);

“Відьмак” (2019);

“Гра на виживання” (2020);

“Хід королеви” (2020);

“Постукай у мої двері” (2020);

“Перевал Дятлова” (2020);

“Ніщо не стається двічі” (2018 – 2020);

“Жорстокий Стамбул” (2019);

“Утриманки” (2019 – 2020).

Нагадаємо, що пошуковий сервіс Google традиційно представив підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів за рік. У 2020 році українці найбільше цікавилися питаннями, пов’язаними з коронавірусом.