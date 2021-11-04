Google присвятив дудл фізику Чарльзу Као: що про нього відомо ?

Сьогодні, 4 листопада, річниця з дня народження фізика Чарльза Као. З цієї нагоди пошуковик Google присвятив йому дудл.

Про це повідомляють #Букви.

4 листопада виповнюється 88 років від дня народження фізика Чарльза Као. До цієї дати Google випустив вітальний дудл.

Чарльз Куен Као – китайський, британський і американський інженер-фізик. Він автор ключових досліджень в галузі розробки та практичного застосування волоконно-оптичних технологій, які суттєво вплинули на розвиток індустрії телекомунікацій. Його називають “батьком волоконних комунікацій”.

Као народився цього дня в 1933 році в Шанхаї, Китай. Отримав освіту у Китаї, а згодом переїхав у Велику Британію.

Він досліджував оптоволокна. Так, 1960 року Као влаштувався інженером в лондонську лабораторію ITT Corporation і разом з фізиком з Джорджем Хокхемом здійснив відкриття, що високі втрати в передачі даних по оптоволокну викликані не самою технологією, а домішками в склі.

Через шість років опублікував звіт, в якому розкрив ключові особливості волоконно-оптичних телекомунікаційних технологій. І до 1980-х років наглядав за впровадженням волоконно-оптичних мереж у всьому світі.

Починаючи з 1987 року, він провів майже десять років як віцеканцлер Китайського університету Гонконгу і заснував Гонконзький фонд незалежних шкіл. А його дослідження Као принесли йому спільну Нобелівську премію з фізики у 2009 році.

Він також був почесним професором і доктором наук багатьох університетів світу, серед яких Університет Глазго, Пекінський університет, Університет Цінхуа, Падуанський університет, Єльський університет, Принстонський університет та інших.



Чарльз Као помер у віці 88 років, 23 вересня 2018 року.