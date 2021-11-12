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Google присвятив дудл художнику Яну Вермееру: що про нього відомо?

Цього дня, 12 листопада,  в 1995 році в Національній галереї мистецтв Вашингтона відкрилася виставка художника Яна Вермеера. З цієї нагоди пошуковик Google присвятив йому дудл.

П’ятниця, 12 листопада 2021, 12:14

Зображення з відкритих джерел. Деякі дослідники вважають, що ймовірно на картині "У звідниці" Вермер зобразив себе та дружину.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішній дудл вшановує голландського художника Яна Вермеера.. Він відомий, як художник у стилі бароко, який вважається одним з найвідоміших голландських художників усіх часів. 

12 листопада 1995 року в Національній галереї мистецтв Вашингтона відкрилася виставка, на якій було представлено 21 з 35 робіт художника.

Що про нього відомо?

Ян Вермеер – нідерландський художник, майстер побутового живопису й жанрового портрета.

Народився в Делфті, Нідерланди, у розпал голландського золотого віку в 1632 році. Про раннє життя художника відомо небагато. На думку дослідників, Ян спершу прагнув стати історичним художником, такі висновки зробили з його ранніх міфологічних картин.

У 1650-х роках Вермеер почав малювати тонко освітлені інтер’єри зі складною символікою — стиль, який відрізнявся традиційними голландськими мотивами, які стали його візитною карткою. 

Він показав звичайне явище в яскравих і вишуканих деталях, створивши шедеври, зокрема “Дівчину з перлинною сережкою” (1665).

Зображення з відкритих джерел


Цікаво, що художній доробок Вермеера декілька століть залишався невідомим широкому загалу та мистецтвознавцям. Його творчість стала відомою лише в 1866 році, коли французький дослідник Теофіл Торе-Бюргер опублікував про художника монографію. Після цього всі наступні роки вчені займалися автентифікацією картин Вермеера, кількість яких у різні часи коливалася від 35 до 40 штук. Наразі відомо про 35 картин, що офіційно віднесені до його авторства

Мистецькі засоби, які використовував Вермеер, досі залишаються предметом дискусій. Деякі історики мистецтва припускають, що він відстежував зображення, спроєктовані з камери-обскури (попередниці фотокамери), але, не має доказів, які б це підтвердили. Відтак не усі підтримують цю теорію. 

Зображення: Google

Ліворуч дудл ілюструє картину “Алегорія живопису” (1666-1668 роки), посередині — “Жінка, яка пише листа зі своєю служницею”. (1670-1671 роки), а праворуч “Дівчина, що читає лист біля відкритого вікна” (1657-1659 роки).

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