Сьогодні, 8 жовтня, 150 річниця з дня народження українського спортсмена Івана Піддубного. З цієї нагоди пошуковик Google присвятив йому яскравий анімований дудл.

Про це повідомляють #Букви.

В п’ятницю, 8 жовтня, українські користувачі пошуковика можуть побачити святковий дудл на стартовій сторінці в честь 150-ої річниці українського силача Івана Піддубного.

Що про нього відомо?

Іван Піддубний — український спортсмен-борець і шестиразовий чемпіон світу з боротьби

Іван Піддубний народився 8 жовтня 1871 року в селі Красенівка, що на Полтавщині.

В 17 років пішов з дому в пошуках кращого життя і найшов роботу вантажником у порту Феодосії.

Якось він спостерігав за матчем з греко-римської боротьби, організованим цирком, що гастролював у Феодосії, і вирішив випробувати свої сили. І, на превеликий подив, переміг всіх суперників. Так Піддубний приєднався до цирку в 1897 році. Це поклало початок його стрімкої кар’єри.

До 1906 року він став першим борцем, який виграв два чемпіонати світу, а згодом ще чотири. Шість титулів чемпіона світу, що принесло йому звання “Чемпіон чемпіонів”.

Він вражав не лише глядачів, а й інших спортсменів своєї титанічної сили та довголіттям (наприклад, чемпіонат Америки 1926 року в віці 55 років).