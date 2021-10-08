Про це повідомляють #Букви.
В п’ятницю, 8 жовтня, українські користувачі пошуковика можуть побачити святковий дудл на стартовій сторінці в честь 150-ої річниці українського силача Івана Піддубного.
Що про нього відомо?
Іван Піддубний — український спортсмен-борець і шестиразовий чемпіон світу з боротьби
Іван Піддубний народився 8 жовтня 1871 року в селі Красенівка, що на Полтавщині.
В 17 років пішов з дому в пошуках кращого життя і найшов роботу вантажником у порту Феодосії.
Якось він спостерігав за матчем з греко-римської боротьби, організованим цирком, що гастролював у Феодосії, і вирішив випробувати свої сили. І, на превеликий подив, переміг всіх суперників. Так Піддубний приєднався до цирку в 1897 році. Це поклало початок його стрімкої кар’єри.
До 1906 року він став першим борцем, який виграв два чемпіонати світу, а згодом ще чотири. Шість титулів чемпіона світу, що принесло йому звання “Чемпіон чемпіонів”.
Він вражав не лише глядачів, а й інших спортсменів своєї титанічної сили та довголіттям (наприклад, чемпіонат Америки 1926 року в віці 55 років).
“Мало у кого з професійних борців кар’єра триває понад 40 років, і ще менше йдуть непереможеними з кожного турніру, в якому вони брали участь. Сьогоднішній дудл вшановує чемпіона світу, українського борця, який домігся і того, і іншого — Івана Піддубного”, – привітали спортсмена у Google.
- Нагадаємо, Google присвятив дудл Дню Незалежності України.