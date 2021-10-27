Сьогодні, 27 жовтня, річниця з дня народження винахідника Отто Віхтерле. З цієї нагоди пошуковик Google присвятив йому дудл.

Про це повідомляють #Букви.

27 жовтня виповнюється 108 років від дня народження Отто винахідника Віхтерле. До цієї дати Google випустив вітальний дудл.

Отто Віхтерле – чеський хімік, інженер, громадський діяч та винахідник. Зокрема, він відомий тим, що винайшов м’які контактні лінзи.

Отто Віхтерле народився 27 жовтня 1913 році у місті Простейов. На той час він був у складі Австро-Угорщини. Зараз ця територія належить Чехії.

У 1936 році Віхтерле отримав звання доктора технічних наук.

У 1942 році його на певний час схопили гестапо, але згодом відпустили на волю.

У 1950-х роках він почав викладати як професор і займався розробкою гідрофільного гелю, який у майбутньому став основою його найпопулярнішого винаходу — м’яких контактних лінз. Уже у 1961 році Віхтерле випустив перші м’які контактні лінзи.

Пристрій для їхнього виготовлення є також відомий, адже зібрано його було з набору дитячого конструктора марки Merkur.

Цікаво, що патент на винахід уряд Чехословацької Соціалістичної Республіки продав США. Це, звісно, сталося без згоди Віхтерле.

Під час Празької весни винахідник зайняв активну громадську позицію, зокрема був серед ініціаторів звернення “Дві тисячі слів”. За це його зняли з посади директора Інституту макромолекулярної хімії та він залишився працювати в інституті як звичайний вчений, продовжуючи свої дослідження і винахідницьку діяльність.

В 90-х Отто Віхтерле обрали президентом Чехословацької академії наук, на його честь назвали астероїд.

Також йому присвоїли почесний докторський ступінь два американські університети (Університет штату Іллінойс у Чикаго та Політехнічний університет у Брукліні, Нью-Йорк). А згодом цей ступінь присвоїв і чеський Карлів університет.

Помер Отто Віхтерле 18 серпня 1998 року у віці 84-ти років.