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27 жовтня виповнюється 108 років від дня народження Отто винахідника Віхтерле. До цієї дати Google випустив вітальний дудл.

Зображення: Google

Отто Віхтерле – чеський хімік, інженер, громадський діяч та винахідник. Зокрема, він відомий тим, що винайшов м’які контактні лінзи.

Отто Віхтерле народився 27 жовтня 1913 році у місті Простейов. На той час він був у складі Австро-Угорщини. Зараз ця територія належить Чехії.

 У 1936 році Віхтерле отримав звання доктора технічних наук.

У 1942 році його на певний час схопили гестапо, але згодом відпустили  на волю.

У 1950-х роках він почав викладати як професор і займався розробкою гідрофільного гелю, який у майбутньому став основою його найпопулярнішого винаходу — м’яких контактних лінз. Уже у 1961 році Віхтерле випустив перші м’які контактні лінзи.

Пристрій для їхнього виготовлення є також відомий, адже зібрано його було з набору дитячого конструктора марки Merkur.

Цікаво, що патент на винахід уряд Чехословацької Соціалістичної Республіки продав США. Це, звісно, сталося без згоди Віхтерле.

Фото з відкритих джерел.

Під час Празької весни винахідник зайняв активну громадську позицію, зокрема був серед ініціаторів звернення “Дві тисячі слів”. За це його зняли з посади директора Інституту макромолекулярної хімії та він залишився працювати в інституті як звичайний вчений, продовжуючи свої дослідження і винахідницьку діяльність.

Фото з відкритих джерел

В 90-х Отто Віхтерле обрали президентом Чехословацької академії наук, на його честь назвали астероїд.

Також йому присвоїли почесний докторський ступінь два американські університети (Університет штату Іллінойс у Чикаго та Політехнічний університет у Брукліні, Нью-Йорк). А згодом цей ступінь присвоїв і чеський Карлів університет.

Помер Отто Віхтерле 18 серпня 1998 року у віці 84-ти років.