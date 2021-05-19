Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Від 205 кг до 155 кг. Проведіть пальцем, щоб побачити різницю”, – зазначив актор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)

Додамо, що багаторазовий призер змагань за звання “Найсильніша людина планети” оголосив про завершення кар’єри в минулому році, вигравши титул найсильнішої людини Ісландії 10-й рік поспіль.

“Тепер починається інша подорож, і я дуже схвильований. Це був прекрасний час в стронгменському спорті, але я вирішив, що зроблю довгу перерву в цьому виді спорту. Може бути, я ніколи не повернуся, але ніколи не скажу ніколи. Мені всього 31 рік, і я можу повернутися через кілька років, якщо моє серце цього захоче!” – заявив тоді актор.