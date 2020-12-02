Google назвав найпопулярніші YouTube-відео 2020 року, що зібрали найбільше переглядів в Україні.

Рейтинг опубліковано у блозі Google.

Згідно зі звітом, у 2020 році українці найбільше дивилися розважальні та пізнавальні відео, а також інтерв’ю відомих людей.

Тож до ТОП-10 найпопулярніших відео потрапили випуски популярних телевізійних шоу (“Холостячка” та “Від пацанки до панянки”) та багатогодинне інтерв’ю колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана Дмитру Гордону.

Також у списку можна побачити ролики російського інтерв’юєра Юрія Дудя та російського шоумена Моргенштерна. До цього ж списку потрапили відео про подорожі, і (доволі неочікувано) пізнавальний ролик про те, як швидко опариші можуть з’їсти бургер.

Очолив рейтинг ролик-пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл “Холодок”.

Ось повний перелік:

До ТОП-10 музичних відео 2020 року потрапили переважно російські музичні виконавці та відеоблогери. Виключеннями стали MONATIK, ARTIK & ASTI, але їхні пісні, що потрапили до списку, теж були російською мовою. Очолила рейтинг пісня “Краш” російської блогерки Клави Кока та співака NILETTO.

Всі відео доступні для перегляду за посиланнями.