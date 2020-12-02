Рейтинг опубліковано у блозі Google.
Згідно зі звітом, у 2020 році українці найбільше дивилися розважальні та пізнавальні відео, а також інтерв’ю відомих людей.
Тож до ТОП-10 найпопулярніших відео потрапили випуски популярних телевізійних шоу (“Холостячка” та “Від пацанки до панянки”) та багатогодинне інтерв’ю колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана Дмитру Гордону.
Також у списку можна побачити ролики російського інтерв’юєра Юрія Дудя та російського шоумена Моргенштерна. До цього ж списку потрапили відео про подорожі, і (доволі неочікувано) пізнавальний ролик про те, як швидко опариші можуть з’їсти бургер.
Очолив рейтинг ролик-пародія від каналу SILIRADA на хіт білоруського виконавця Мевл “Холодок”.
Ось повний перелік:
- Мэвл – Холодок | Валентинка (Пародія) ❤️
- Холостячка – Выпуск 1 от 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN – главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) – MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
Ось повний перелік:
- Клава Кока & NILETTO – Краш (official video)
- LITTLE BIG – HYPNODANCER (Official Music Video)
- ARTIK & ASTI – Девочка танцуй (Official Video)
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП – ПИКАЧУ
- Little Big – Uno – Russia – Official Music Video – Eurovision 2020
- MORGENSHTERN & Элджей – Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
- Dabro – Юность (Official video)
- MORGENSHTERN & Тимати – El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
- Баста & Zivert – неболей
- MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Всі відео доступні для перегляду за посиланнями.
- Торік у грудні відеохостинг YouTube назвав найпопулярніші кліпи цього часу: рейтинг очолила пісня “Despacito”.