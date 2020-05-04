Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі Gorillaz.
Трек How Far? був записаний Gorillaz спільно з репером Skepta та відомим барабанщиком Тоні Алленом, який помер 30 квітня. Йому було 80 років.
На обкладинці нового треку — фото загиблого музиканта та мультиплікаційні персонажі групи Gorillaz. Ролик озаглавлений цитатою Тоні Аллена:
“Я хочу подбати про молодь — у них є меседжі, і я хочу передати їх своїм бітом”.
Тоні Аллен грав на барабанах з 18 років. Як ударник і арт-директор групи Africa 70, він прославився ще в 70-х роках минулого століття. Фактично в цей же час став набирати популярність жанр афробіту.
Нігерійський мультиінструменталіст і співзасновник жанру афробіт Фела Кути визнавав, що Аллен зіграв ключову роль у формуванні афробіту.
Після участі в Africa 70 музикант створив власну групу і в 1980 році записав із нею знамениту пісню No Discrimination. Тоні активно розвивав винайдений ним жанр, міксуючи його з електонікою, дабом, R&B і репом.
У Нігерії у музиканта було багато проблем через політизованність музики, через що в 1984 році він емігрував до Англії, а пізніше перебрався в Париж.
За своє життя Аллен співпрацював з Шарлоттою Генсбур, Air і проектами Деймона Албарна The Good, the Bad&the Queen, Rocket Juice&the Moon і багатьма іншими. В кінці березня 2020 го вийшов останній реліз Аллена “Rejoice”, який був записаний разом з трубачем з ПАР Х’ю Масекелом.
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