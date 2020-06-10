Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі Gorillaz.
У середу, 10 червня, група Gorillaz представила четвертий епізод свого Youtube-шоу “Song Machine”, в рамках якого музиканти роблять колаборації з іншими виконавцями.
У новому епізоді — трек “Friday 13th”, який був записаний Gorillaz у співпраці з лондонським репером Octavian.
Також був представлений анімаційний кліп на “Friday 13th”. Його режисером виступив співзасновник колективу та автор мультиплікаційних образів його учасників Джеймі Хьюлетт.
- Раніше повідомлялося, що британський музичний гурт Gorillaz на честь свого 20-річчя випустить книгу “Gorillaz Almanac” з ексклюзивними матеріалами.
- В травні група Gorillaz представила пісню під назвою How Far ?. Вона написана спільно з загиблим барабанщиком Тоні Алленом і присвячена йому.