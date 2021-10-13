Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" офіційно став найпопулярнішим серіалом Netflix - шоу подивилися на 111 мільйонах акаунтів.

Про це Netflix повідомив у своєму Twitter-акаунті.

“Гра в кальмара” офіційно досягла 111 мільйонів шанувальників, що робить її найпопулярнішим серіалом за всю історію!”- йдеться в повідомленні.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Як повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, таких показників шоу домоглося всього за 28 днів з моменту прем’єри. Раніше лідером був серіал “Бріджертони”, який за перші 28 днів подивилися 82 мільйони користувачів.

Віцепрезидент Netflix з контенту в Кореї, Південно-Східної Азії, Австралії та Новій Зеландії Мінен Кім зазначив:

“Коли ми вперше почали інвестувати в корейські серіали й фільми у 2015 році, ми знали, що хочемо створювати історії світового рівня для основних шанувальників K-контенту в Азії та в усьому світі. Сьогодні “Гра в кальмара” перевершила всі наші найсміливіші мрії”.

Що відомо про серіал?

“Гра в кальмара” — 9-серійний південнокорейський вебсеріал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми, написаний і знятий Гваном Дон-хьоком. Прем’єра відбулася ще 17 вересня.

Головні ролі зіграли Лі Чон Че, Пак Хе-су, О Йон-су, Чон Хо Йон, Хо Сон Те, Анупам Тріпаті, Кім Джу-Рьон, Ві Ха-джун, Ю Сон-чу, Лі Ю-мі, Кон Ю та Лі Бьон Хон.

За сюжетом, група людей, що потребує грошей, приймає запрошення взяти участь в дитячих іграх. Вони потрапляють у спеціальну локацію, де впродовж 6 днів відбуваються жорстокі ігри. Учасники вмирають один за одним. Відмова від гри неможлива. На переможця чекає привабливий приз — 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США), ті, хто програє, — загинуть.

Тепер стає очевидним — “Гра в кальмара” є одним з найвдаліших проєктів Netflix. Корейський серіал вже став найпопулярнішим неангломовним шоу, обігнавши французький серіал “Люпен” і іспанський серіал “Паперовий будинок”.

Генеральний директор Netflix і глава відділу контенту Тед Сарандос заявив, що “Гра в кальмара” прямує до того, аби стати найпопулярнішим шоу платформи за всі часи. Лише трейлер на YouTube переглянули 23 млн разів.