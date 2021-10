Про це Netflix повідомив у своєму Twitter-акаунті.

“Гра в кальмара” офіційно досягла 111 мільйонів шанувальників, що робить її найпопулярнішим серіалом за всю історію!”- йдеться в повідомленні.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

