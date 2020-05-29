Про це повідомляє Bloomberg.

Так, співачка відкрила онлайн дебютну виставку своїх робіт в двох галереях сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі Gallery Platform і Maccarone.

Колекція Граймс під назвою Selling Out (“Продається”) включає малюнки, гравюри, фотографії та концептуальні твори, які вона зробила за останнє десятиліття.

“Я займалася мистецтвом за 10, 12 років до того, як вперше доторкнулася до синтезатора. В першу чергу, я бачу себе як візуального художника, і мені завжди було дивно, що люди знають мене по музиці”, – розповіла співачка.

Вона додала, що візуальне мистецтво є продовженням, а не відходом від її музики.

Інші твори, які увійшли в колекцію, більш тонкі і включають роздуми про її життя як громадського діяча. Однією з таких робіт є юридичний документ, відповідно до якого покупець придбає частку душі Граймс.

Спочатку співачка хотіла продати душу за $10 мільйонів, але пізніше передумала і виставила її на аукціон – вона продасть документ того, хто запропонує найбільше грошей.

Граймс зізналася, що давно хотіла створити роботу разом зі своїм юристом – і їй сподобався філософський зміст цієї ідеї.