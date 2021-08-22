Про це повідомляється на сайті ОМКФ.

Фільм також отримав нагороду “Найкращий фільм” у Національному конкурсі, а всьому акторському складу присудили звання “Найкращого акторського ансамблю”.

“Стоп-земля” (2020 року). У цьому році фільм отримав “Кришталевого ведмедя” Берлінського кінофестивалю. У ролях зіграли: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко та Олександр Іванов. Фільм розповідає про 16-річну Машу, ученицю 11-го класу київської школи. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу”, – йдеться в описі до фільму.

З нагоди 30-річчя незалежності України у конкурсних програмах повного та короткого метру були представлені лише українські фільми – у програмі повного метру шість фільмів, короткого метру — вісім фільмів.

Найкращим українським повнометражним фільмом стала стрічка Тараса Дроня “Із зав’язаними очима”, а найкращою українською короткометражною стрічкою – “Папині кросівки” Ольги Журби.

ХІІ Одеський міжнародний кінофестиваль тривав з 14 до 21 серпня.