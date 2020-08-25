Шведська екоактивістка Грета Тунберг повернулася до школи через рік після перерви.

Про це вона повідомила в своєму Twitter-акаунті.

“Моя річна перерва від занять в школі завершилася, і я так рада знову туди повернутися”, – написала Тунберг.

При цьому, вона не уточнила, в якому саме навчальному закладі продовжиться її навчання.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

За даними видання The Guardian, після закінчення навчального року в червні 2019 року Грета почала подорожувати по світу і брала уроки віддалено. Зокрема, вона перетнула Атлантику на парусній яхті, щоб привернути увагу до проблеми викидів вуглецю в результаті польоту літаків.

Крім того, Тунберг звинуватила світових лідерів в бездіяльності і брехні, виступаючи на саміті Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату.

“Я взагалі не повинна тут бути. Я повинна бути в школі по той бік океану. Ви покладаєте надію на нас, молодих людей. Як ви смієте! Розкидаючи порожні слова, ви вкрали мої мрії, моє дитинство. Мені ще пощастило. Люди страждають і вмирають. Руйнуються цілі екосистеми, ми стоїмо на початку масового вимирання. А ви говорите тільки про гроші, годуєте нас казками про безперервний економічний розвиток. Як ви смієте?”, — сказала Тунберг.